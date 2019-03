Eduardo Inda: "Rato es mucho más golfo de lo que yo pensaba"

'LASEXTA NOCHE' ANALIZA LA EVOLUCIÓN DEL 'CASO RATO'

Eduardo Inda cree que existen motivos para que Rodrigo Rato ingrese ya en prisión. "Yo no pensaba que podía ser tan golfo, pero es mucho más de lo yo pensaba", sostiene. Para Inda, está más que justificado que a Rato se le quite el pasaporte como medida cautelar. "Sus testaferros han estado en prisión, su secretaria en el calabozo 48 horas, y él sigue libre. Quiero que los bancos me traten como a Rato".