Eduardo Inda: "La prepotencia de Podemos les va a impedir tener un resultado electoral más potente"

CREE QUE EL RECHAZO A PACTAR CON IU LES PASARÁ FACTURA

El periodista Eduardo Inda ha opinado en 'laSexta Noche' sobre la ideología de Podemos: "De centro no sois, sois de extrema izquierda. No pasa nada, vuestra ideología es respetable". Por otro lado, sobre el rechazo de Pablo Iglesias a pactar con IU, ha asegurado que "la prepotencia de Podemos les va a impedir tener un resultado electoral más potente". Sobre la pobreza en España, cree que "tenemos muy serios problemas, hay gente que lo pasa muy mal, pero no veo el hambre que hay en África o Asia".