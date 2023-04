El profesor de Economía Luis Garvia ha analizado los datos del paro, que muestran la cifra más baja de desempleados desde 2004, pese a la muesca del paro de las personas de más de 45 años. El experto ha puesto el foco en otros colectivos vulnerables: "El paro juvenil es altísimo y también otro sector muy vulnerable es el de las mujeres, que están en una situación muy parecida a la de las personas mayores de 45 años", ha destacado.

Aún así, ha asegurado en laSexta Xplica que "los datos son muy buenos para lo que veníamos viendo estos años". No obstante, ha evitado opinar sobre el cruce de acusaciones que se ha producido a tenor de estos datos entre Feijóo y Bolaños: "No podemos estar usando el paro como arma arrojadiza. Sin duda, vienen elecciones y que haya un buen dato del paro es bueno para el PSOE pero me da la sensación de que cualquiera de los dos podrían llegar a hacer cosas para que el dato fuera bueno o malo en relación con sus intereses".

Desde el 2008, España se sitúa en un paro superior al 10% y las causas, ha explicado el experto, son "diversas": "Tenemos una dependencia del sector servicios brutal, también hay una gran estacionalidad y la mayor parte de parados son gente que tiene relativamente baja formación o mala adecuación a la demanda. El problema es que tenemos cerca de 3 millones de parados por un lado pero también una demanda de nuevos trabajos muy alta", ha indicado el experto.