Maribe Doreste, miembro de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística en Canarias, denunció en laSexta que "hay una ley en Canarias" que les "obliga" a los propietarios, aunque sea su primera vivienda, "a dejarla en manos del explotador turístico". "Te echan de la vivienda", expresó entonces Gonzalo Bernardos, algo que también piensa Doreste, quien dijo que "es una expropiación encubierta".

"Es una vergüenza y es increíble que sea legal en este país", opinó entonces el economista, tras lo que la afectada por la Ley Turística contó que les están llegando "multas" por no dejar sus viviendas en manos de un explotador turístico". "No la puedes ni cerrar. Tienes que ponerla a disposición de una persona que te paga por ellas 200 euros al mes, y he traído los contratos", declaró la mujer.

Tras escuchar a Doreste, Gonzalo Bernardos dijo que esta situación es "increíble", al tiempo que instó al Gobierno canario "a cambiar esa legislación que sobrepasa cualquier posible exceso". "Hay que hacer las cosas bien, y esto significa turismo de calidad. Ese es el camino", manifestó el economista.