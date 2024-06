Dalia Domínguez, camarera, habló en laSexta Xplica del problema de la vivienda y, en concreto, de su difícil situación. "No me puedo permitir irme a una casa de alquiler, porque cobro 1.300 euros, así que vivo en una pensión", contó la trabajadora, quien insistió en que "la situación de los alquileres" no le permite irse a una casa a vivir.

Además, Domínguez dijo que tiene un hijo de nueve años, y que su pareja "hace turnos extra", pero que es ella la única que tiene un trabajo fijo. "Mi hijo está con su padre, pero es muy difícil ahorrar. Ahora mismo, vivir en una pensión es la única opción que tengo, por el tema de avales y de que tienes que tener un mínimo de dinero que yo no tengo", lamentó la mujer.