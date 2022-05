Quique Bassat, virólogo y epidemiólogo, ha hablado en laSexta Noche sobre el adenovirus, al que se "ha involucrado" en la hepatitis infantil que ya ha afectado a 300 niños en el mundo. En este sentido, el experto ha explicado que se trata de un virus "que causa resfriados banales en la infancia y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales.".

Por este motivo, el experto ha señalado que todavía no están seguros de si el adenovirus "es o no el responsable" de los casos agudos de hepatitis infantil. De serlo, el epidemiólogo ha contado las dos hipótesis que hay al respecto: "No sabemos si el virus ha cambiado, algo que sería un poco extraño, o si es la capacidad de los niños a responder a las infecciones la que se ha alterado por estos dos años de medidas tan intensas; quizás su sistema inmunitario se ha ido adaptando a la exposición a virus".

En este sentido, el pediatra ha indicado que "en el pasado ya se ha dicho que el adenovirus puede causar hepatitis, pero no es habitual que ocurra con tanta frecuencia y con tanta gravedad". "Lo que nos preocupa es que hay algunos casos muy graves, muy agresivos, e incluso han conducido a unos cuantos trasplantes hepáticos, como medida de urgencia, ya que, de no hacerlo, el paciente fallecería", ha manifestado.