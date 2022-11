Isabel del Barrio, médico del SAR, respondió a Ayuso por las declaraciones que hizo sobre los datos de la sanidad madrileña en Al Rojo Vivo, donde afirmó que no cree que "por 34 médicos haya que ir a dos huelgas, un boicot y una manifestación". "Lo primero es que no sabe multiplicar. Hay 34 puestos que están sin médico y un único equipo médico no trabaja los 365 días del años, como podrá comprender. Tiene que haber mínimo cinco o seis equipos para poder trabajar las urgencias", afirmó.

En este sentido, Del Barrio insistió en que "no es un problema de 34 médicos, sino que es un problema de que ellos no hacen políticas para conseguir que el talento que se desarrolla en Madrid se quede en Madrid". "No quiere hacer políticas para que se queden, sino que ofrecen contratos basura, los turnos más penosos que además no están bien pagados. Además, un médico hace la consulta de seis, más todas las urgencias que le llegan. Esa persona no puede vivir así", denunció.