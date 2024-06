José Yélamo ha protagonizado un divertido lapsus en el que ha confesado a los espectadores que está celebrando su 40 cumpleaños.

El presentador de laSexta Xplica se ha confundido a la hora de presentar a Juan Antonio Báez, al que cambió el apellido por Delgado. Un pequeño error que ha conllevado una confesión: "Tengo un amigo que se llama Juan Antonio Delgado, al que mando un saludo y se me ha ido la cabeza. Es que tengo ya una edad y he cumplido 40 años y se me va la cabeza. Me estoy haciendo mayor".