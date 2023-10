Ramón Bultó, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, denunció en laSexta Xplica que "la vivienda ya no es una cosa que solo esté afectando a gente vulnerable que cobre poco, sino que está afectando también a gente que cobra un sueldo normal". "Esto quiere decir que está haciendo vulnerables a gente que antes no lo éramos", lamentó.

Así, insistió en que "ya no solo afecta a los vulnerables", sino que indicó que un estudio de Barcelona señala que "un 40% de la gente vive de alquiler, ya no es una minoría; y la mayoría no son jóvenes, sino que el 65% tiene más de 35 años". "Además, el 71% no heredará una vivienda y las inmobiliarias tienden a hinchar los precios", manifestó.