El problema del acceso a la vivienda es algo que está presente en todo el país, pero en algunos puntos la situación es más crítica. Como en Mallorca, donde Ricardo de la Morena, de 'Stop Alquileres abusivos Baleares', ha asegurado que hay gente yéndose por no "poder pagar un alquiler".

Primero, ha enfatizado en que la oferta se está destinando a los turistas y no a los residentes: "La oferta de vivienda que falta se destina al alquiler turístico y la mayoría está en una situación de ilegalidad en la que no paga impuestos y los propietarios están prefiriendo destinarlo ahí para hacer negocio y especular. Lo importante no es el crecimiento, es cubrir las necesidades porque la vivienda es una necesidad y un derecho que se tiene que garantizar".

"Y el alquiler turístico lo único que hace es expulsar al residente. Mucha gente en Mallorca se tiene que ir a la península porque no puede alquilar", concluye.