José Bono ha tenido la oportunidad de comentar las imágenes que más hemos podido ver de Vladimir Putin hasta su invasión sobre Ucrania, las de un líder fuerte, con el torso desnudo y dando una imagen imperial.

Para el exministro, esa imagen de "machirulo" de Putin no corresponde con la realidad. "Me hubiese gustado ver más imágenes de cuando era asesino del KGB. No me inspira el más mínimo respeto", lamenta.