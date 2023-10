Cristina Almeida ha opinado en laSexta Xplica sobre el papel de la princesa Leonor reconociendo, en primer lugar, que no tiene "una tradición monárquica", pero entiende que Leonor "está buscando un papel protagonista más cercano que todas las monarquías". "Lo primero es que está más preparada, más formada, y está intentando ponerse al día", ha expresado.

Sin embargo, ha apostillado: "Otra cosa es que a lo mejor estaría mejor que se presentara a presidenta de la República o a unas elecciones, pero no me meto ahora en eso". "En lo que entro es en valorar lo que está pasando, y lo que está pasando me parece más positivo de lo que esperaba, pero toda esa preparación en la guerra me parece muy anclado en el pasado", ha manifestado la abogada.