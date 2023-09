"Yo soy una persona de la amnistía, del olvido, de la Transición. Me he manifestado durante años por la libertad la amnistía y estatuto de autonomía", ha defendido en laSexta Xplica Cristina Almeida, expolítica y abogada. Reconoce que a ella la palabra amnistía le da "alegría" y "no le da miedo".

Y es que, como ha recordado en el programa, ella "se ha tenido que olvidar de todos los asesinatos cometidos durante toda una dictadura en este país". "Dijimos amnistía y amnistiamos a todos, y se fueron de rositas", ha sentenciado.

Además, ha recordado que "la Constitución no pone la amnistía ni tampoco la prohíbe" y asegura que "hoy lo que tenemos en Cataluña es un país más en calma, en el que ha ganado el PSC y no los independentistas".