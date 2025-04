Camarero, a una votante de Trump: "¿Por qué no nos preguntamos por qué otros países nos han ido comiendo la tostada?"

Donald Trump ha señalado constantemente a la Unión Europea y su abuso a Estados Unidos como motivo de sus aranceles, que tampoco han sido bien recibidos en Europa calificando de error las medidas del republicano. No obstante, el periodista económico José María Camarero ha querido centrar el debate.

Para Camarero, en respuesta a una votante de Donald Trump en laSexta Xplica, hay que mirar por qué tanto Estados Unidos como Europa han perdido poder comercial en favor de países asiáticos: "Los problemas que tiene España en la economía no son culpa de Trump, pero cualquier movimiento que se realiza en el mercado internacional va a influir en la economía española. Pero por qué no te preguntas tú como estadounidense por qué hemos llegado a esta situación. O por qué no se pregunta Estados Unidos o Europa por qué ha perdido empresas y fábrica, por qué miles de personas con talento se han ido de Estados Unidos o por qué EEUU y Europa han ido perdiendo el poder económico que tenían en el mundo".

"Y eso no se va a solucionar poniendo aranceles o negociar como si estuviera en un casino de Las Vegas. Que reflexione Trump o Europa por qué países como China o la India nos ha ido comiendo la tostada a todos", ha concluido.