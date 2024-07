"Hay que tener en cuenta que la gente con vivienda tiene una burbuja entre sus manos que les puede estallar si fuerzan demasiado la máquina", reflexiona José María Camarero en laSexta Xplica, donde defiende que va más allá de que sea o no "ético". "Se puede subir tanto que cuando les estalle, buena parte de los propietarios irán a papá Estado a pedir algún tipo de ayuda", sostiene.

Por otro lado, recuerda una "de las lecciones que nos dejó la anterior crisis económica" y es que los bancos no pueden "financiar el 100% de las viviendas". No es que esté prohibido, sino que está desaconsejado por el "sobrendeudamiento y el riesgo para las familias" que supone. "Por eso los bancos no conceden más del 80%", explica, y añade que "no es porque sean malvados".