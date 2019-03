Albert Rivera: "Soy partidario de que se publiquen los 705 nombres de las personas investigadas por Hacienda"

CREE QUE EL PROBLEMA DE ESPAÑA ES QUE NO DIMITE NADIE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado convencido de que "hay que empezar una nueva etapa política en la que se acabe la prepotencia y lleguemos a pactos". "El problema de España no son las comisiones de investigación, sino que no dimite nadie", ha lamentado. Sobre Andalucía, Rivera ha pedido a Susana Díaz "que cumpla con su palabra respecto a Chaves y Griñán para ponernos a dialogar", y es que, ha aclarado: "Estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, pero no significa dar cheques en blanco".