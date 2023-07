El periodista Ignacio Escolar ha preguntado por esta cuestión a Borja Sémper en laSexta Xplica, donde le ha recordado que en el pasado ha defendido que el futuro de Euskadi pasaba también por llegar a algunos pactos con Bildu. "¿Qué tiene de malo entonces que el PSOE haya pactado con Bildu el Ingreso Mínimo Vital?", ha insistido el periodista.

Una pregunta que el portavoz de campaña del PP ha respondido en laSexta Xplica: "Sigo pensando lo mismo. Creo que en España se ha relajado mucho el juicio ético sobre los acuerdos. Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno dijo cinco veces que iba a pactar con Bildu", ha aseverado.

"Me produce un dolor profundo que gracias a un acuerdo con Bildu y Sánchez la Guardia Civil vaya a salir de Navarra", ha ejemplificado el popular. "Mis hijos van a compartir espacio público con quienes a mí me quisieron matar y mi obligación como político es crear las condiciones para que su vida no sea como la mía que en el pasado", ha añadido.