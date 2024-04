Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, afirmó en laSexta Xplica que "el empresario no se mete con el trabajador porque necesita al trabajador, y el trabajador no puede vivir sin el empresario, porque el empresario es el que crea su puesto de trabajo". Además, la autónoma aseguró que "las empresas aportan el 70% de las cotizaciones sociales". "No es verdad", respondió entonces Gonzalo Bernardos, quien señaló que "son los trabajadores" quienes las pagan. "Es sueldo que no les va y es sueldo inferido", defendió el profesor de Economía.

En ese momento, la autónoma y el profesor de Economía protagonizaron un tenso debate, en el que Ferrero siguió insistiendo en que "el 70% de las cotizaciones sociales las ponen los empresarios". "Es salario diferido, dinero del trabajador que va para las pensiones", manifestó entonces Gonzalo Bernardos.