Baltasar Garzón asegura que la Justicia no ha protegido como debe a las víctimas del franquismo: "Llevan muchos años esperando una solución"

GARZÓN RESPONDE A IÑAKI LÓPEZ Y ANDREA ROPERO

En laSexta Noche, el exmagistrado Baltasar Garzón asegura que la Justicia no ha protegido como debe a las víctimas del franquismo. Garzón también se ha pronunciado sobre el caso Villarejo: afirma que no le preocupan las grabaciones porque no tiene nada que esconder. Además, se enorgullece de no haberse dejado llevar por presiones cuando estuvo en el cargo.