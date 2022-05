Baltasar Garzón ha asegurado en laSexta Noche que, como juez, no se ha "acojonado nunca". "Quizás por eso me ocurrió lo que me ocurrió. Creo que a las personas investigadas hay que llamarlas cuando hay indicios", ha defendido.

Así, el jurista ha señalado que "en lo referente al rey emérito, concurren varias circunstancias": "Concurre una norma de inviolabilidad con la que yo no estoy de acuerdo en que sea absoluta, sino que tendría que ir concretada a las funciones propias del ejercicio del cargo de jefe del Estado y, posteriormente, la inmunidad".

En este sentido, Garzón ha subrayado que "lo que hizo la Fiscalía del Tribunal Supremo fue investigar acerca de los indicios, exponerlos y valorar la inviolabilidad y la inmunidad y dio esa resolución". "Nos hubiera gustado que el jefe del Estado anterior rindiera cuenta de esos hechos", ha expresado, tras lo que ha destacado que, a título personal, le "gustaría que esta persona pidiera disculpas y diera explicaciones a la sociedad española, al pueblo, porque uno de los propios perjudicados esenciales es el pueblo español".