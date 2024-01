La sindicalista Afra Blanco cuestionó en laSexta Xplica la iniciativa de la Comunidad de Madrid de poner en marcha un número de teléfono para denunciar la okupación de bienes inmuebles .

"¿Sabe para lo que sí que corrieron en Madrid? Para poner el teléfono fracasado 'antiokupas', para eso sí que corrió la señora Isabel Díaz Ayuso, no para atender necesidades", criticó duramente.

Además, Afra Blanco también denunció la gestión del Ayuntamiento de Madrid en materia de inspección de viviendas irregulares tipo 'Airbnb'.

"Los conocemos todos, no podemos negar su existencia, están en segundos, terceros, cuartos pisos... No son locales, su función no es una actividad económica", apuntó la sindicalista al respecto.

Además, Afra Blanco defendió también la limitación a los aumentos abusivos de los precios del alquiler y las medidas contra los fondos buitre.