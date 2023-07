Cada vez son más familias las que no pueden afrontar los gastos esenciales. En concreto, una de cada diez familias reconoce que tiene que decidir qué paga y que no. En España, una de cada cuatro personas reconoce que no va a poder pagar alguna de sus facturas este años.

A pesar de que se trata de una situación complicadísima, es mejor que la de nuestros vecinos europeos. El riesgo de impago en España es del 25%, mientras que en Europa es del 30%.

Pero, ¿qué pasa con los que sí pueden pagar sus facturas? Que después e hacerlo se quedan con menos de un 10% de sus ingresos, es todo lo que tienen para gastar. Algo que contrasta con los beneficios de las empresas. Esta semana hemos conocido que 28 de las principales del Ibex acumularon en 2022 un 43% más de beneficios que en los cuatro años anteriores a la pandemia. Además, estas compañías ganaron 18.400 millones de euros en beneficios extraordinarios.