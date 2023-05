Antonio Maestre se mostró muy crítico en laSexta Xplica con Vox, partido al que calificó de "racista y xenófobo". "Esta semana, cuando ha pasado lo de Vinicius, hemos visto un cartel de Vox en el que señalizaba a los inmigrantes árabes, el mismo Vox que dijo a Serigne Mbaye, que es un diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, que lo deportarían si llegaban al Gobierno porque es negro, y no hubo ningún tipo de escándalo al respecto", denunció el periodista.

En este sentido, Maestre señaló que "un partido con 52 diputados en el Congreso de manera recurrente, sistemática es racista, xenófobo y discrimina a un montón de grupos vulnerables con total normalidad, sin que nadie le diga que es racista". "Si nos escandaliza que a Vinicius le llamen 'puto negro', ¿cómo no nos va a escandalizar que Vox haga un cartel poniendo en el foco a los inmigrantes árabes y que ponga en la diana a los menores no acompañados, a los niños migrantes árabes? ¿Por qué no nos escandaliza lo mismo lo que hace Vox que lo que pasa en un estadio de fútbol con Vinicius?", se preguntó.

Además, el periodista criticó que "la presencia en el fútbol de más personas negras lo que hace es limitarlas a un espacio de representación que no tienen en otro lugar". "Y eso, en sí mismo, es una muestra del racismo estructural. El negro puede ser deportista, pero no otra cosa", lamentó, al tiempo que afirmó que "no se va a arreglar el problema del racismo en España por mucho que haga La Liga o por muchas medidas que se tomen, porque es un sistema de opresión estructural que lleva siglos en este mundo". "El fútbol es una representación simbólica de lo que ocurre en la sociedad", añadió.