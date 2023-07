Antonio Maestre ha afirmado en laSexta Xplica que lo que ha hecho María Guardiola en Extremadura "no es un cambio de opinión". "Ella dijo de una manera explícita que sus valores, que esos no cambian en una semana, le impedían meter en su gobierno a alguien que era homófobo, que atentaba contra las mujeres y que consideraba que los migrantes eran prácticamente delincuentes", ha señalado el periodista, a lo que ha añadido que "Vox no ha dejado de ser lo que ella decía que es", por lo que cree que "lo grave" en este asunto "es que la ha arrastrado su propio partido, y ella se ha plegado por el poder".

En este sentido, Maestre ha subrayado que Guardiola "ha aceptado que la plieguen, que la humillen y la desprecien porque era mucho más importante para Feijóo no perturbar a Vox por si lo necesita para la gobernabilidad de España, y ha preferido humillar, despreciar y doblar a su candidata, y que se trague sus palabras". "Yo no puedo dar una oportunidad que dice que los valores que le ha inculcado su madre le impedían hacer lo que ha hecho y, a pesar de eso, lo ha hecho", ha expresado.