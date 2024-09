Alvise Pérez está siendo investigado por la Fiscalía por un presunto delito de financiación ilegal en la que recibió 100.000 euros para su partido. Una financiación que ha reconocido el agitador ultra en un vídeo en redes sociales.

Tras conocer esta información, Antonio Maestre se ha puesto en contacto con algunos seguidores del líder de SALF, que le han expresado su "decepción" con Alvise: "Los que quieren hablar conmigo me han dicho que les ha decepcionado y que jamás le van a volver a votar. El 70% más o menos. El resto me dice que les ha decepcionado, pero dicen que el resto también roba. Que si quiere que robe, que queremos que vaya contra los partidos y contra la inmigración. Ninguno me ha dicho que haya sido engañado".

Eso sí, el periodista ha matizado que no ha podido hablar con los más radicalizados, que no atienden a sus preguntas. De hecho, Maestre ha apuntado que "su canal no ha perdido ningún seguidor" tras las informaciones de su presunta financiación ilegal.