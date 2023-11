El periodista Antonio Maestre ha defendido siempre que la ley de amnistía era una "medida adecuada por motivos erróneos". Este sábado en laSexta Xplica ha señalado que se posicionó antes de conocer la ley, pero que ahora conociéndola no cambia su opinión.

"Yo me posicioné antes de saber el texto de una amnistía entendida de manera genérica, desde arriba hacia abajo. Es decir, es una amnistía generada por aquellos que cometieron delitos penados. La promueven aquellos que la necesitan", ha reflexionado el periodista. Y añade que él, "en términos progresistas, no puede estar a favor de ella como herramienta".

Después de leer el texto, Maestre sigue pensando lo mismo en las mismas, pero, añade, que entiende "que los partidos tienen que asumir posiciones que no son las suyas para llegar a acuerdos". Maestre pone de ejemplo los pactos del PP con Vox, ya que considera que los 'populares' no comparten posiciones de la ultraderecha, pero tienen que asumir que si quieren formar gobernar "tienen que integrar" ideas que no son suyas.

"Sin escándalos, puedo estar en contra de la amnistía, pero asumir que los partidos cuando llegan a acuerdos tienen que asumir ideas que no son suyas", ha zanjado el parodista.