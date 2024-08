Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, ha analizado en la Sexta Xplica la reducción de la jornada laboral en España. "Yo estoy convencido de que este país necesita ganar más, es decir, mejor salarios, pero trabajar menos es un disparate. Yo creo que en estos momentos se necesitan otras cosas, necesitan vivienda, necesitan mejores salarios", ha afirmado.

Además, ha asegurado que "España no se puede permitir el lujo de trabajar menos", sino que para él "hay que trabajar más y ganar más". No solo eso, sino que Catalán ha asegurado que transmitió este mensaje a la ministra Yolanda Díaz y que está no "me contestó nada concreto".

Por otro lado, a raíz de los últimos datos de empleo y paro de la Seguridad Social del mes de julio se ha hablado de la otra cara de la moneda: el poder adquisitivo de los trabajadores que ha caído considerablemente.

Para Antonio Catalán el problema radica en la subida de precios: "Las personas tienen un menor poder adquisitivo porque todo ha subido, alimentación, viajes, billetes de avión...". En cuanto a los salarios, el presidente de AC Hoteles ha asegurado que los salarios no suben al mismo ritmo que la subida del IPC.