José Yélamo dio comienzo al bloque sobre el problema en laSexta Xplica con un breve análisis de la situación, en el que destacó que "no dejan de subir los precios de la vivienda", y que, en concreto, lo han hecho "un 7,8% en el último año".

Subido en un 'ascensor', el periodista escenificó cómo se han disparado los precios: "Me he subido en este ascensor que, como ven, cada vez sube más rápido; la subida es vertiginosa", subrayó, tras lo que indicó que no subían tanto los precios de la vivienda "desde el año 2007". "Ni Ley de Vivienda, ni nada. No hay solución posible, al menos, de momento", lamentó. Puedes ver su reflexión en el vídeo principal que acompaña a la noticia.