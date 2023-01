La periodista y escritora Ana Iris Simón ha participado en el programa laSexta Xplica, donde los expertos han analizado y se han preguntado si existe una brecha generacional entre jóvenes y mayores. La escritora ha opinado que las personas jóvenes "viven en una precariedad absoluta".

No obstante, ha señalado que "esta pelea generacional muchas veces es leída como algo que atañe sólo a la edad, pero atañe sobre todo a la clase social". "El padre de Ana Patricia Botín no es mi padre", ha expresado Simón, para agregar a continuación que "hay que hablar de clase social y de que los trabajadores, en general, han perdido poder adquisitivo".

"No es lo mismo perder adquisitivo cuando ya has podido comprarte una casa, un coche y mal que bien ir pagándolo, que directamente no tener la oportunidad de forjar una vida, tener una familia", ha lamentado.