Ana Garrido: "Escribí dos cartas a Esperanza Aguirre para denunciar la trama"

NO RECIBIÓ RESPUESTA DE LA PRESIDENTA DEL PP MADRILEÑO

La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla Ana Garrido ha revelado en 'laSexta Noche' que elaboró "un trabajo de investigación sobre el patrimonio del alcalde y me quedé asustada con sus bienes". "Me obligaron a contratar a determinados artistas e inflar precios de actuaciones", denuncia. No se quedó parada, asegura: "Escribí dos cartas a Esperanza Aguirre para denunciar la trama". Pero no obtuvo respuesta.