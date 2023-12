Yolanda Alba ha expuesto en laSexta Xplica su agobiante situación con una hipoteca creciente: "Es muy crudo porque en noviembre pagué 1.046 euros y gané 1.164". A esta situación se le sumó que su hijo está en paro y ella ha perdido uno de los dos empleos que tenía y que le permitían hacer frente a todos los gastos para llegar a fin de mes.

"Tengo que decir que me he matado a trabajar y he hecho mi hucha para pagar a Hacienda y para esto porque veía lo que venía", recalcó ante los expertos, ya que se veía venir esta situación.

En este vídeo Yolanda también muestra esperanza, ya que su entidad bancaria le llamó para proponerle un cambio: "Me propusieron el código de buenas prácticas y, si nos sale, dejarme la hipoteca en una cuota fija a 3,5% hasta que acabe y me quitan el creciente".

Por su parte, el periodista económico José María Camarero ha defendido la necesidad que tiene de "negociar con las entidades para que bajen los tipos". Además, ha denunciado que la hipoteca creciente "era una estafa de los años del 'boom' económico".