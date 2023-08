Afra Blanco expresó en laSexta Xplica que le parece "bastante grave" el haber escuchado en el plató que se dijo "que no se han implementado políticas desde hace años para una mejor estabilidad del empleo". "Eso no es cierto. De hecho, ahora tenemos 21 millones de personas cotizantes y la temporalidad ha caído en España, pero es cierto que esto no es suficiente", expresó, al tiempo que defendió que "son necesarias más políticas para el empleo de los jóvenes y de las mujeres mayores de 45 años".

Así, la sindicalista afirmó que "hay que atacar de raíz la contratación parcial involuntaria, que afecta mayormente a mujeres y a jóvenes", y "hablar de la reducción de jornada sin merma de salario, y del despido injustificado que sufren mayormente las mujeres mayores de 45 años y los jóvenes". "Yo creo que en un contexto muy complicado, los resultados del empleo están siendo favorables, pero se necesitan más políticas también en materia de salarios, porque nos hemos dado cuenta de que subir el SMI no destruye empleo, sino que empuja los salarios y dinamiza la economía", subrayó Blanco.