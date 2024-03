El precio de la vivienda está siendo un tema a debatir en muchos lugares, más aún a tenor de los últimos datos que muestran que los españoles están tardando más que nunca en emanciparse y en conseguir su primera hipoteca.

Esto ha sido tratado en laSexta Xplica, donde la opinión de algunos tertulianos sobre que no debería haber tanta preocupación con el precio de las casas ha provocado la sorpresa de Afra Blanco: "Estoy escuchando comentarios de gente de la media de mis padres y no sé si esa generación igual no quiere que seamos propietarios. En su momento, la vivienda evolucionaba a la par de los salarios. Pero en 2008, el precio siguió subiendo y los sueldos bajaron. ¿Cuál es la alternativa que el mercado de la vivienda nos dice? No compréis".