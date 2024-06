La sindicalista Afra Blanco criticó el pasado sábado en laSexta Xplica a la "defensa liberal" que se realiza actualmente en el debate económico, puesto que los "consejos" que se están aportando en algunas tertulias "nos están volviendo locos". Uno de ellos, ha recordado Blanco es aquel que dice que "si tú estás cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (...), tú no tienes derecho a emanciparte", a la vez que se ha preguntado que "igual hay que subirlo más".

En esa línea, ha concluido Balnco que "el mensaje" viene a decir que "si tú eres un trabajador a jornada completa, te jorobas y no tienes derecho a ser ciudadano de pleno derecho", ha lamentado la colaboradora del programa. También ha hecho referencia a un comentario que se aportó durante el mismo programa por parte de uno de los tertulianos cuando aseguró que "ahorrando 10 euros al mes al 5% el interés compuesto -del cual ha matizado "que es maravilloso, pero no tanto"- , en 20 años tendréis 3.994 euros". Una cifra irrisoria sobre la que no ha dudado en ironizar: "Vamos, que tenéis para la entrada de un piso".