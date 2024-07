Alejandro Orfila, malagueño afectado por el problema de la vivienda, criticó en laSexta Xplica que la política en materia de vivienda del alcalde de Málaga es decir "fuera" a sus vecinos. "No quiere asumir su responsabilidad en cuanto a vivienda. Nos expulsan. Utilizan el mercado para expulsarnos y hacer negocio especulativo con la ciudad", denunció el trabajador, quien, pese a ganar 1.900 euros, ha tenido que volver a casa de sus padres.

"Puedo alquilar una habitación, pero no me parece digno. Para un estudiante está bien, pero que una persona adulta tenga que desarrollar su proyecto de vida en una habitación no es digno. ¿Voy a pagar 1.500 euros por un alquiler para mí? Es absurdo", manifestó Orfila. Puedes ver su intervención completa en el vídeo principal que acompaña a la noticia.