La segunda acusación más habitual contra Pablo Iglesias le dibuja como un líder bolivariano dispuesto a transformar España en Venezuela Pablo es Chávez. Porque Pablo Iglesias ha defendido al líder venezolano. Y mucho. Es un arma recurrente. La sospecha bolivariana se usa contra él. Le enseñamos algún ejemplo.

"Se ha creado una imagen por la que todo el mundo piensa que Venezuela es una dictadura. Y no lo es. Lo dice la fundación Jimmy Carter. Pero muchos medios se han empeñado en presentar a Venezuela como lo que no es. Y a mí hay muchas cosas de Venezuela que no me gustan. Por ejemplo la inseguridad", afirma Pablo Iglesias.

E Íñigo Errejón pasa al ataque: "Como no pueden hablar de los problemas de su país hablan de cosas que no tienen relación con los españoles".