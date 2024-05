En sus 18 años de vida, laSexta ha recibido todo tipo de insultos, desde el 'clásico' "rojos, traidores, miserables", hasta otros más 'originales' como "morralla de la LOGSE". Sin embargo, el problema de la 'falta de cariño' es distinto cuando a quien molestas no está en la calle, sino en poderosos despachos.

En el caso de Jordi Évole, lo vivió durante un programa sobre las eléctricas: "Era un programa más de combate que de periodismo, porque en aquel momento era como tabú hablar de las compañías eléctricas, de la factura de la luz y de las ganancias que tenían", comenta en el vídeo sobre estas líneas. Aquel Salvados no le gustó nada a la patronal eléctrica, que pidió por carta al grupo Planeta una compensación. "Acojonaba mucho porque dices 'hostia... ¿esta gente? Voy a llamar al presidente de la cadena para sugerirle que quiten el programa'", comenta el conductor de 'Lo de Évole'.

"A mí me han echado de todas las cadenas. De la 1, de la 2, Antena 3 regular, también de la 5 por orden directa de Aznar", afirma El Gran Wyoming, que lleva peleando por la libertad de expresión desde que era un jovenzuelo de 18 años. Ahora, muchos años después, tiene que sufrir que le cancelen desde las instituciones: "Recientemente tenía que dar una charla en una universidad de Valladolid y me dijeron que no. Si tuviera que comer de eso, tendría una vida complicada", explica.