Los trucos de la Ley de Costas para favorecer la hegemonía del ladrillo

PROLONGA LOS PLAZOS DE CONSTRUCCIONES INVASIVAS

Parecía una conferencia más de Abel Matutes sobre economía. Pero, de repente, el propietario de uno de los grupos hoteleros más importantes de España, confesó: A él, la Ley de Costas, no le ha pillado por sorpresa. "Yo he trabajado mucho en esta ley", confesaba Matutes. Sin embargo, el Gobierno lo niega. Lo evidente es que la norma, a Matutes, no le ha venido mal. Gracias a la nueva Ley de Costas las salinas de la bahía de Cádiz ya no son de todos.