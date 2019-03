Todos los hombres del expresidente

Francisco Álvarez Cascos era el general de Aznar. Su hombre en el partido. Es vicepresidente primero en la primera legislatura, pero pasa a la historia como el ministro de Fomento del chapapote.

En 2008, cuando Rajoy pierde las elecciones, Álvarez Cascos le critica públicamente por haberse rodeado de "las personas más afines sacrificando a las de más peso y mejor preparadas". Se declara la guerra. Tres años después Rajoy se niega a presentarle como candidato a presidente de Asturias y Cascos monta su propio partido. Rompe con Génova, pero mantiene a sus viejos amigos.

Gana las elecciones en Asturias, sí. Pero la lucha entre el PP y el partido de Cascos le obliga a renunciar a la presidencia y a convocar nuevas elecciones. Una batalla que le deja en bandeja la presidencia al PSOE.

Acebes es otro de los olvidados por Rajoy. Era el hombre de confianza de Aznar. Asciende poco a poco, desde el ministerio de Administraciones Públicas, al de Justicia, hasta llegar a Interior. Su nombre llegó a sonar para liderar el partido, pero se le recordará por esto: ETA

Fue el único del núcleo duro que siguió al lado de Rajoy después de perder las elecciones. Pero no duró mucho. Desde entonces, nunca ha dejado de estar al lado de su líder: Aznar. Acebes acudía a la presentación de sus libros y Aznar sabía ser agradecido. Hoy Acebes ha cambiado los pasillos del Congreso por los de la Audiencia Nacional. Está imputado por su presunta responsabilidad en el agujero de Bankia.

Rodrigo Rato siempre ha sido el cerebro económico de la era Aznar y el favorito del partido para heredar su puesto. El dedo acabó apuntando a Rajoy. Y Rato se hace a un lado. La estrella del milagro económico español se marcha a liderar el Fondo Monetario Internacional. De ahí pasa, en 2010, a presidir Bankia gracias al apoyo de Rajoy. Está en la cima pero cuando la entidad se derrumba, Rato cae con ella.

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, acaba en la cárcel por las presuntas irregularidades en la compra de un banco en Florida y la concesión de un crédito millonario al expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. Estuvo una noche. El presidente de Caja Madrid en los mejores años del ladrillo reúne los 2,5 millones de euros de fianza en 24 horas.

Jaime Mayor Oreja también es desterrado con la llegada de Rajoy. Ejerció de halcón en los Gobiernos de Aznar. El representante del ala más conservadora del partido. Oficialmente es el único que sigue cerca de Rajoy.

Pero esa cercanía está a 1.500 kilómetros de distancia. Lo que separa la Moncloa del Parlamento Europeo, donde Mayor Oreja trabaja desde que Rajoy lidera el partido. Un exilio dorado. Aun así, cuando viene de visita a España, no parece muy animado. A Mayor Oreja no le entusiasman ciertas políticas de Rajoy y no se corta en decirlo, especialmente cuando se trata de política antiterrorista.

Acebes, Cascos, Rato y Mayor Oreja. La guardia pretoriana de Aznar en el pasado, sufre y eso desgasta la imagen del gobierno de su antiguo líder. Pero, realmente ¿Aznar quiere volver a la política?