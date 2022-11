Mientras la Federación Española de Fútbol y Luis Enrique se ponían de perfil en lo que respecta a la violación de derechos humanos en Qatar, otros pesos pesados del mundo fútbol, como Toni Kroos o Jürgen Klopp cargaban contra la explotación laboral en el país o los motivos económicos detrás de su elección como sede del Mundial 2022.

También el streamer Ibai Llanos se negaba a participar de la cita qatarí, porque, afirmaba "no me sale de los cojones y no lo voy a hacer". Sin embargo, otros como David Beckham se han convertido en embajadores del Mundial de Qatar, por lo que ha recibido reprimendas en su país. En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna también analiza iniciativas de protesta, como la selección de Dinamarca.