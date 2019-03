Rajoy, un presidente "caído del guindo"

Los impuestos del IVA y el IRPF han subido, la Sanidad y la Educación han sido recortadas, Merkel sigue mandando, el despido ha sido abaratado gracias a una controvertida y polémica reforma laboral y la peligrosa prima de riesgo está incluso más alta. Pero, sobre todo, nada parece ser capaz de frenar la gran tragedia: un desempleo que se acerca peligrosamente a los 6 millones de parados.

Ante este panorama, el ejecutivo está más solo que nunca con su mayoría absoluta. En el Congreso aplica el 'rodillo parlamentario' para sacar adelante sus leyes. En este año, el PP ha perdido doce puntos en intención de voto, aunque aún ganaría las elecciones y acaba de conseguir mayoría absoluta en Galicia.

Doce meses de gobierno de Mariano Rajoy, que se pueden resumir en una frase: "Haré cualquier cosa que sea necesaria para sacar a España de esta situación aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer". En palabras de Germán Yanke, parece que nuestro presidente "se ha caído del guindo".