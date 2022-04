De noche, en un grupo de WhatsApp con todos los grupos municipales y a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios porque el Ayuntamiento de Madrid no tenía dinero líquido. Así se aprobó el contrato de compra de material sanitario por el que Luis Medina y Alberto Luceño cobraron, entre los dos, 6 millones de euros en comisiones.

Precios inflados "hasta un 148%", como señala Medina, para un material sanitario que resultó ser defectuoso. En este vídeo, laSexta Columna repasa cómo se gestionó la devolución de los guantes que se compraron a dos dólares el par y que resultaron no ser los deseados y se pregunta cómo ante estas irregularidades y el sobreprecio, el Ayuntamiento de Madrid no denunció a los comisionistas. En este sentido, Juanma Lamet, periodista de El Mundo, apunta que "no se entiende que el Ayuntamiento si lleve a la justicia otro caso de un proveedor de Estados Unidos que trajo material defectuoso y no contra Luceño y Medina".

¿Qué compraron Medina y Luceño con su comisión?

En este vídeo, laSexta Columna analiza todo lo que se compraron Luis Medina y Alberto Luceño con el dinero de la comisión que les pagó el Ayuntamiento de Madrid, así como la petición del segundo de que también le dieran una medalla civil.