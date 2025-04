Un pescador denuncia las cuotas de pesca de la UE: "Si no pescamos al menos 180 días no somos rentables"

En un mundo en el que el consumo de pescado ha pasado de poco más de 9 kilos anuales por persona en los años 60 a más de 20 en la actualidad, todavía se pierden marinos de raza como Paco Catalá. Vive en Calpe, Alicante, y lamenta que Europa obligue a los pescadores españoles a faenar solo 150 días al año para evitar que los caladeros del Mediterráneo se agoten.

"Siempre se ha parado cuando ha habido un festivo, mal tiempo, pero no parábamos nunca", afirma Paco, que defiende la necesidad de trabajar al menos 180 días al año porque si no "ya no somos rentables".

Los científicos europeos marcan cuánto se puede pescar una especie para que no se extinga, pero Paco cree que el sistema europeo acaba favoreciendo a las empresas más grandes, que aprovechan mejor los limitados días que tienen para faenar. Algo que hace que el número de pescadores tradicionales decrezca.

"Aquí en Calpe antes éramos 40 barcos, vendíamos 2.000, 3.000 cajas de pescado en lonja. Ahora estamos vendiendo ya hace más de 15 años, 800 cajas, 700 cajas, 1.000 cajas", explica. A esto, añade la periodista Mercedes Salas, se suma el momento crítico que vive el sector pesquero donde "hay un problema de relevo generacional", así como de una regulación europea que les perjudica a la hora de competir en el mercado con el resto del mundo.