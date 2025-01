Odón Elorza recuerda su enfrentamiento con la Kale Borroka por quemar un autobús: "Me cabreé, no me pude contener"

Unos niños miran la sangre cubierta de serrín de la última víctima de ETA. Era la normalidad vasca, en la que un concejal del PP como Gregorio Ordóñez se convierte en el número dos del ayuntamiento de su ciudad gracias a una alianza con el PNV y el PSOE.

"En San Sebastián era habitual durante años la quema de autobuses por parte de grupos de encapuchados que salían de la parte vieja y lanzaban cócteles a los autobuses públicos municipales cada día o cada dos días para meter miedo, para acojonar a la gente", explica Odón Elorza, alcalde de San Sebastián en aquellos años.

En el vídeo sobre estas líneas, Elorza recuerda el día que se encaró con los encapuchados: "Me salió, me cabreé. No me pude contener", afirma el excalcalde, que cuenta que "como decían que llevaba pistola me abrí la gabardina".

A principios de los 90, Elorza comparte carteles amenazadores cubiertos de sangre junto a Gregorio Ordóñez. También paseíllo en las fiestas de agosto entre insultos y piedras. "La ciudad difícilmente se movilizaba contra la Kale Borroka; era muy duro", apunta Elorza, que admite que "pasábamos miedo". "El contexto político entonces era que ETA, si no mataba todos los días, intentaba matar todos los días", añade Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio..