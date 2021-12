Casi cuatro de cada diez españoles admiten haber probado alguna vez el cannabis pese a las prohibiciones. ¿Y nuestros diputados? Son ellos los que tendrían que decidir sobre su uso medicinal y recreativo.

Un equipo de laSexta Columna ha preguntado a los portavoces de los partidos en el Congreso y todos, salvo la del PP, reconocen haber probado la marihuana.

"Pues sí, la he probado, aunque de una manera muy puntual", asegura Felipe Sicilia, portavoz del PSOE. "La verdad es que no. Me la ofrecieron, pero decidí no hacerlo", afirma Cuca Gamarra, portavoz del PP. "Quien diga que no, miente", sostiene Gabriel Rufián, portavoz de ERC. "De joven, sí. Lo he hecho", indica Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu. "Lo he probado, efectivamente", responde Íñigo Errejón, portavoz de Más País. "Como muchos españoles, cuando era joven", reconoce Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos. "Tengo 54 años, soy hijo de la generación de los años 80, claro que sí", confiesa Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos.

Sobre la legalización a nivel medicinal hay unanimidad. "Lo que tiene que ver con el uso terapéutico, somos favorables", dice Cuca Gamarra. "Puede servir para mejorar la calidad de vida de algunos enfermos", justifica Sicilia. "La prohibición supone, simplemente, taparse los ojos", considera Bal. "No regularlo, intentar no hablar de ello, no lo hará desaparecer", contesta Rufián.

¿Y si les preguntamos por el uso recreativo? "Es obvio que el uso recreativo también, en nuestra opinión, debería regularizarse", sostiene Aizpurua. "El debate es si se consume bajo el control de las mafias, o se consume bajo la regulación pública por salud y economía", zanja Errejón.