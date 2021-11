Ante los augurios venidos desde Austria, nos preguntamos si realmente España puede vivir un gran apagón eléctrico, un cataclismo energético que no parece que vaya a producirse.

Preguntamos al Ministerio de Transición Ecológica acerca de esta cuestión y nos aclaran que ese futuro no es realista a día de hoy, pero advierten "Estamos en una fase en que hemos tocado los límites de la energía que está disponible".

En las últimas décadas, en España hemos multiplicado nuestro consumo energético casi un 400 por ciento (396,14%). Mientras, las renovables no cubren el gasto que producimos y no queda más remedio que acudir a una energía nuclear que se va a ir cerrando con el paso de los años y a un gas que no para de subir de precio.