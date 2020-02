Los agricultores como Bernabé se sienten tan insultados que prefieren dar sus tomates como alimentos para animales antes que venderlos por debajo de su coste de producción. "Tenemos que luchar por lo nuestro, tener más dignidad", denuncia Bernabé. Él staba entre los agricultores que protestaron en Extremadura frente a la feria de Don Benito a la que asistía el ministro de agricultura, Luis Planas.

Dentro, el ministro advertía: no se pueden fijar precios. Por encima del Gobierno está la competencia en el mercado. "Todas las revueltas y protestas en las que estamos ahora mismo son para poner de manifiesto que no puede haber agricultura y ganadería libre si no eres capaz de repercutir el coste de producción a lo que vendes", explica Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA.

El ministro de Agricultura lleva semanas reuniéndose con representantes de los agricultores y de los grandes supermercados para encontrar soluciones. El campo está pendiente de sus decisiones, y por ello ha querido estar en laSexta Columna: "Hay que reequilibrar la cadena. El eslabón más débil son agricultores y ganaderos".

En este sentido, Planas ha explicado que reequilibrar la cadena "significa que los contratos sean escritos, que tengan una referencia a los costes de producción y reforzar su relación con la distribución y la industria". El ministro ha puesto además el foco en los consumidores, que "son quienes tienen que premiar o no a aquellos que venden los productos que son retribuidos o no a los agricultores y ganaderos".