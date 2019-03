Adrián Beovides, el niño asturiano que arrasa en laSexta Columna: "Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones"

En Asturias, la estadística de natalidad se desploma. En concejos como Yernes y Tameza no nacen niños desde 2005. "Aquí no hay juventud porque la vida aquí es dura y entonces la juventud quiere tener un día libre, vacaciones y aquí eso no existe. Son todos los días igual", explica María, vecina.

Yernes y Tameza es tierra de ganaderos. Allí el único ocio está en el chigre. Los parroquianos toman café, en el sitio en el que los niños estudiaban. "Antiguamente era un colegio hasta que los niños dejaron de venir", dice la camarera. "Antes estaba lleno de niños, hasta 14 años, añade el vecino José Antonio.

En los 70 la escuela cerró, pero diez años después, en sus calles, la tranquilidad del reposo en tu BX todavía la podían romper los zagales.

Hoy, sólo queda un niño. Adrián Beovides tiene 13 años y limpia su coche, a él no le hace falta compañía: "Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones".

Preguntado por quién es su mejor amigo, no duda a la hora de responder: "El perro". Adran describe su día a día igual que sus mayores: "Trabajar y trabajar"

Al volver del instituto toca trabajar el campo. "Como, cojo el tractor y vamos a tirar el cuchu (estiércol) de mi padre. No juego a nada", añade.