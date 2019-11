La campaña electoral empezó en la noche de Halloween, la noche más terrorífica del año. Podría ser una representación de la realidad porque vamos a por las cuartas elecciones en solo cuatro años.

Y, precisamente, entre zombies y brujas empiezan a aparecer los fantasmas del pasado y uno se ve diciendo lo mismo que el contrario.

"Si después del 10N el Parlamento no acuerda la formación de un Gobierno, pido que se respete gobernar a la lista más votada", señaló Pedro Sánchez en el debate de la Academia de Televisión.

En 2016, Mariano Rajoy también defendía que gobernara la lista más votada. "Es obligado que los partidos políticos nos comprometamos a decir que gobierne la lista más votada".

El tétrico pasado vuelve para recordarle al presidente en funciones que hace no mucho le pedían la abstención, pero él solo tenías un 'no' como respuesta. Y como no aceptó el trato, ahora se encuentra con el susto.