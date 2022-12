Miguel de Unamuno era un republicano convencido que había sufrido el destierro por sus críticas a Alfonso XIII. "Unamuno, que había sido congresista, cuando llegó la República, llega un punto en el que se distancia, cuando desde el Gobierno empieza a censurarse algunos periódicos, y comienzan a haber ciertas agresiones a la iglesia", señaló Manuel Menchón, autor de 'La doble muerte de Unamuno'.

Aquella República no era lo que Unamuno esperaba. Llegó a decir que le "dolía" la República, y que no creía que con "alborotos" se revolvieran "los graves problemas planteados". "Mi abuelo era muy especial, muy suyo y muy exigente, y había cosas que no le gustaban. Se distanció mucho de Azaña, y, al final, cuando se enteró del golpe, le pareció bien", contó a laSexta Columna Miguel de Unamuno, nieto del escritor.

Así, el nieto del también filósofo aseguró que su abuelo apoyó el golpe militar de 1936 porque creyó que, de esta forma, la República se salvaría. De hecho, cuatro días después del golpe de Estado, el general fascista Queipo de Llano daba una entrevista en la que aseguraba que su movimiento era "netamente republicano". Sin embargo, "luego fue pasando el tiempo y se dio cuenta de todo y debió pasar unos meses muy desagradables, sin atreverse a decir nada, hasta que el día de la apertura de curso explotó", expresó el nieto de Unamuno.

Para Unamuno, la situación explotó con el general José Millán Astray, amigo de Franco y jefe de Prensa y Propaganda en los primeros días de la Guerra Civil. Unamuno era rector de la universidad en la Salamanca en la que Millán Astray dirigía la censura, por lo que en el 'Día de la raza', Unamuno tenía que compartir tribuna con la mujer de Franco y el líder de los legionarios, pese a que los fascistas ya habían asesinado a algunos de los amigos más cercanos del escritor.

En este vídeo, laSexta Columna recuerda con el nieto de Unamuno cómo fue su recordado discurso en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en el que pronunció la frase "venceréis, pero no convenceréis" y analiza las actas de aquel tenso momento que supuso el principio del fin para el intelectual.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.